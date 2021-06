Hagenbecks Tierpark in Hamburg : Mit Video: Elefant Yashoda (42) orakelt die EM-Partien des DFB-Teams

Die Elefantendame gilt als die weiseste in ihrem Team. Ihren ersten Einsatz hat die 42-Jährige in rund zwei Wochen, denn am 15. Juni trifft das Team von Joachim Löw auf den amtierenden Weltmeister Frankreich.

Hamburg | Eine Elefantendame des Hamburger Tierparks Hagenbeck soll den Ausgang der Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft vorhersagen. Yashoda sei mit ihren 42 Jahren die älteste und weiseste im Elefantenteam, sagte Tierpfleger Michael Schmidt bei der Vorstellung des „Elefantorakels“ am Mittwoch. Welche Flagge wird gezog...

