Zoobesuch trotz Corona : Hagenbeck bietet Schnelltests direkt am Tierpark an

Auf einem Gelände am Gazellenkamp 150 stehen auch Drive-In-Teststraßen für Autos bereit.

Hamburg | Der Tierpark Hagenbeck bietet ab Sonnabend, 8. Mai, kostenlose Corona-Tests am Gazellenkamp 150, direkt am Tierpark, an. Die Besucher können vorher online einen Termin buchen. Von 8.30 bis 18 Uhr stehen dann vier Drive-In-Teststraßen für Autos sowie eine Spur für Fußgänger und Radfahrer bereit. Ein Nasen- oder Rachenabstrich wird vorgenommen, nach 15 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.