Flughafen Hamburg : Haftbefehl vollstreckt: 775 Tage Haft statt Flug nach Barcelona

Ein 31-Jähriger wurde seit 2015 von der Staatsanwaltschaft Kiel gesucht. Jetzt muss er den Rest seiner Strafe absitzen.

Hamburg | Er wollte nach Barcelona fliegen und landet nun für 775 Tage hinter Gittern – die Bundespolizei hat am Hamburger Flughafen einen seit 2015 von der Staatsanwaltschaft Kiel per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 31-Jährige wurde am Sonntagnachmittag auf dem Weg nach Spanien identifiziert, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Es stellte...

