Daten verschlüsselt : Hackerangriff auf Radiosender Energy Hamburg – aktuell kein Programm

Derzeit wird in Hamburg als Ersatz das bundesweite Programm Energy Hit Music Only gespielt.

Hamburg | Die private Radiosenderkette Energy ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Seit Dienstagabend kann deshalb das lokale Radioprogramm Energy Hamburg nicht ausgestrahlt werden, wie ein Sprecher der Radio NRJ GmbH mit Hauptsitz in Berlin am Mittwoch sagte. Dauer des Ausfalls noch unklar Derzeit werde in Hamburg als Ersatz auf der UKW-Frequenz 97,1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.