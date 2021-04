Fotoshooting in Hamburg : HVV sucht Models zwischen 10 bis 16 Jahren für eine neue Kampagne

„Hamburgs next HVV-Model“? Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 21. Mai bewerben.

Hamburg | Seit vielen Jahren bietet der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) Schulen in der Metropolregion kostenlos Lehrmaterial rund um nachhaltige Mobilität für den Unterricht an. Jetzt will der HVV Flyer und den Internet-Auftritt der HVV-Schulprojekte auffrischen und sucht dafür Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, die Lust haben, den HVV-Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.