Neue Prepaid Card : HVV schafft das Bezahlen mit Bargeld in Hamburger Bussen ab

Millionenfach kaufen Fahrgäste in HVV-Bussen ihre Fahrkarten noch beim Fahrer. Damit soll bald Schluss sein.

Hamburg | In den Linienbussen in Hamburg und Teilen des Umlandes können Kunden ab Ende 2023 keine Tickets mehr mit Bargeld bezahlen. Das hat Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Mittwoch angekündigt. Die Regelung gilt zunächst für die Busse von Hochbahn sowie der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). Die übrigen Busunternehmen im Hamburger Verkeh...

