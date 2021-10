Zum 1. Januar : HVV erhöht die Fahrpreise in Hamburg und Umland um 1,3 Prozent

Die Inflation ist auf Höhenflug – jetzt wird auch Bus- und Bahnfahren in der Metropolregion erneut teurer. Die Verantwortlichen wehren sich gegen Kritik.

Hamburg | Alle Jahre wieder: Der HVV erhöht zum 1. Januar erneut die Fahrpreise. Durchschnittlich solle die Vertreuerung für Fahrten in Hamburg und im Umland bei 1,3 Prozent liegen, sagte ein HVV-Sprecher am Donnerstag. Dem Vorhaben müssen die politischen Gremien noch zustimmen, was als sicher gilt. Betriebskosten stark gestiegen Die Preisanpassung liege ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.