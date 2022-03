Fazit aus Corona-Pandemie : Rot-Grün will Versorgung durch Haus- und Kinderärzte in Hamburg verbessern

SPD und Grüne bemängeln, dass die Praxen sehr ungleich über das Stadtgebiet verteilt seien – und wollen das nun ändern.

Hamburg | SPD und Grüne wollen die Versorgung mit haus- und kinderärztlichen Praxen in Hamburger Stadtteilen verbessern. „Vor allem in sozial benachteiligten Stadtteilen weisen Hamburgerinnen und Hamburger aber immer wieder darauf hin, dass sie keine haus- oder kinderärztliche Versorgung in der Nähe finden können“, sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin Claudia L...

