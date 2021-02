33.500 Termine : Großer Andrang auf Impftermine in Hamburg – Corona-Inzidenz sinkt

Im Verlauf dieser und der kommenden Wochen sollen immer wieder Kontingente mit Impfterminen freigeschaltet werden.

Hamburg | In Hamburg hat es bei der Vergabe neuer Impftermine erneut einen Ansturm gegeben. „Es gibt einen erwartbar hohen Andrang“, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Montag. Allein am Vormittag seien rund 15.000 Termine vergeben w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.