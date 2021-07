Hamburg : Groß Borstel: Vierjähriges Kind stürzt aus Fenster

Vier Meter tief stürzte das Kind aus dem Badezimmerfenster. Es erlitt keine schweren Verletzungen.

Hamburg | Ein vier Jahre altes Kind ist am Sonntagabend im Hamburger Stadtteil Groß Borstel aus einem Badezimmerfenster und vier Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind erlitt keine schweren Verletzungen, wurde aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Demnach kletterte es im Badezimmer auf die Heizung und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.