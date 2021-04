Bundesamt für Seeschifffahrt : Warum Hamburg die größte Flaschenpostsammlung der Welt besitzt

Im Bundesamt lagern mehr als 660 Nachrichten aus Flaschenposten – doch sie stammen nicht von Schiffbrüchigen.

Hamburg | Beim Wort Flaschenpost denken viele Menschen vielleicht an einen zottelbärtigen Schiffbrüchigen auf einer einsamen Insel, der verzweifelt Hilferufe in den Ozean schleudert. Vielleicht auch an Kinder, die beim Strandurlaub eine Botschaft den Wellen übergeben und Jahre später eine Antwort vom anderen Ende der Welt erhalten. Ist die wohl größte Flaschenp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.