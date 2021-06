Friedliche Aktion in Hamburg : Gegen Massentierhaltung: Greenpeace sagt Edeka die Meinung

An der Außenfassade der Edeka-Zentrale in der City-Nord prangt ein großes Protestbanner, dass mehr Klima- und Tierschutz einfordert. Greenpeace und Edeka-Leitung einigen sich.

Hamburg | Aktivisten von Greenpeace haben am Dienstagmorgen das Dach der Edeka-Zentrale in der City-Nord in Hamburg geentert. Sie seilten sich ab, um eine großes Protestbanner mit der Aufschrift „Tier- und Klimaschutz – das könnt ihr besser“ an der Außenfassade zu befestigen. Höhenretter der Feuerwehr und Polizisten sind vor Ort. Der Protest gilt der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.