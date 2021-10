Untersuchung in Hamburg : So kam es zum Corona-Ausbruch an der Heinrich-Hertz-Schule

Im Herbst 2020 infizierten sich 33 Schüler in Winterhude gleichzeitig mit Corona. Ein Bericht des Gesundheitsamts führt fast alle Fälle direkt auf eine Lehrkraft zurück, die nur eine Baumwollmaske trug.

Hamburg | Als sich im Herbst 2020 in kurzer Zeit 33 Schülerinnen und Schüler, drei Schulbeschäftigte sowie sieben Angehörige an der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg-Winterhude mit dem Coronavirus infizierte, sorgte der Fall bundesweit für Aufsehen. Das Gesundheitsamt Nord hat nun einen Bericht veröffentlicht, in dem weitere Puzzlestücke der Ansteckungsketten zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.