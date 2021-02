Gerichtsstreit in Hamburg : Asklepios kündigt einer Pflegerin, weil sie öffentlich Kritik übte: Jetzt wehrt sie sich

Warum die Kritik einer Krankenschwester an der Asklepios-Klinik zur Kündigung, zum Arbeitsgerichtsprozess und zu großer Solidarität führt.

Hamburg | Romana Knezevic ist Krankenschwester in der Asklepios-Klinik St. Georg, Betriebsrätin und Sprecherin der Hamburger Krankenhausbewegung. In letzt genannter Funktion hat sie am 17. Dezember 2020 vor laufender Kamera im NDR-Fernsehen über untragbare Zustän...

