Arztpraxis evakuiert : Hamburg-Ottensen: Bagger beschädigt Gasleitung

Die Polizei hat den Bereich um die Einsatzstelle großflächig abgesperrt.

Hamburg | Bei Baggerarbeiten in Hamburg-Ottensen ist am Montagmorgen eine Gasleitung aufgerissen und schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr ist seit 9.22 Uhr im Einsatz. Auch Polizei und Gaswerke sind vor Ort. Eine Arztpraxis in der Nähe musste geräumt werden, die Polizei hat den Bereich um die Einsatzstelle großflächig abgesperrt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.