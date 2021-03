Hamburg Historisch : WM 1974: Als Hamburg gegen sich selbst verlor und in Quickborn feierte

Bei der Fußball-WM 1974 kam es im Volksparkstadion zum historischen Bruderkampf zwischen der BRD und der DDR.

Hamburg | Fußballweltmeisterschaft 1974: Nach dem sensationellen 1:0-Erfolg der DDR gegen den vermeintlich übermächtigen kapitalistischen Bruderstaat flossen im Quickborner Sporthotel Rotkäppchen-Sekt und Wodka in Strömen. Die bis in die frühen Morgenstunden dauernde feuchtfröhliche Feier in der Unterkunft der DDR-Delegation konnte auch der verwirrte Anrufer ni...

