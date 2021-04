Nach dem Ende der Mai-Ferien : Fünft- und Sechstklässler in Hamburg dürfen wieder zur Schule

Betroffen sind nach Angaben der Schulbehörde rund 21.000 Mädchen und Jungen – sie gehen in den Wechselunterricht.

Hamburg | Nach Ende der Mai-Ferien dürfen Hamburgs Fünft- und Sechstklässler wieder im Wechselunterricht in die Schulen. Da die Abiturienten mit Beginn der Prüfungen keinen Unterricht mehr hätten, wolle man den Spielraum für eine weitere vorsichtige Öffnung nutzen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Auch interessant: 401 neue Corona-Fälle in H...

