Vor der Bundestagswahl : „Fridays for Future“ zählt 80.000 Demonstranten in Hamburg

Bei der Großdemo von „Fridays for Future“ waren 20.000 Teilnehmer angemeldet. Nach Schätzungen wurden die Erwartungen der Organisatoren weit übertroffen.

Hamburg | Zwei Tage vor der Bundestagswahl sind in Hamburg nach Angaben von Fridays for Future Zehntausende Menschen für wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise auf die Straße gegangen. „Wir hätten selber nicht gedacht, dass wie so viele werden. Wir waren 80.000 Menschen“, sagte die 13-jährige Nuria von Fridays for Future (FFF) bei der Abschlusskundge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.