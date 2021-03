Aktionstag am Freitag : Fridays for Future kündigt „das bunteste Hamburg aller Zeiten an“

Die Hamburger Klimaaktivisten veröffentlichten ein Video zum Streik am Freitag – bleiben aber nebulös und geheimnisvoll.

Hamburg | In einem am Montagmorgen veröffentlichten Video rufen die Klima-Aktivisten von Fridays for Future für Freitag, 19. März, zum siebten globalen Klimastreik auf, einem Aktionstag unter dem Motto #AlleFür1Komma5, und versprechen „das bunteste Hamburg aller Zeiten“. Zugleich bleibt die Ankündigung aber nebulös. Der kurze Clip zeigt Aktivistin Annika Kruse b...

