Corona-Regeln : „Freiheit“ – 2G-Hamburg lässt in Clubs und Bars die Masken fallen

Volle Clubs und tanzen ohne Maske? In Hamburg ist das ab sofort wieder möglich – allerdings vorausgesetzt, die Party steigt nur mit Geimpften und Genesenen.

Hamburg | Nach langen Einschränkungen in der Corona-Pandemie hat Hamburg die Masken fallengelassen: In Clubs, Bars, Restaurants, Kultur- und Sporteinrichtungen, die am sogenannten 2G-Modell teilnehmen, gibt es seit 0.00 Uhr am Samstagmorgen auch keine Beschränkungen mehr bei der Zahl der Besucher oder Teilnehmer einer Veranstaltung. Countdown im „Frida B.“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.