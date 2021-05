Streit in Hamburg-Iserbrook : Frau wird von Auto angefahren – will aber nicht ins Krankenhaus

Laut Polizei soll am Donnerstagabend auch ein Messer gezückt worden sein. Die genauen Hintergründe sind jedoch unklar.

Hamburg | Laut Polizei soll am Donnerstag gegen 19.20 Uhr in Hamburg-Iserbrook ein Streit zwischen einer Frau mit zwei Hunden, ihrem Begleiter und einem dritten Beteiligten eskaliert sein. Möglicherweise ging es laut Beamten um den Kauf oder Verkauf von Betäubungsmitteln. Während der Auseinandersetzung soll der dritte Beteiligte die Frau mit seinem Auto an- ...

