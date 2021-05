Streit eskaliert : Lebenspartner mit Messer verletzt – 68-Jährige in Hamburg festgenommen

Die Frau steht unter Verdacht, ihrem Freund die Verletzungen bei einem Messerangriff zugeführt zu haben.

Hamburg-Wellingsbüttel | Im Streit soll eine 68-Jährige am Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Hamburg-Wellingsbüttel ihren Lebenspartner mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 71-Jährige wurde am Bein verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie ermittelt nun das Landeskrimi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.