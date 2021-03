Schusswaffe gefunden : Frau nach Kopfschuss außer Lebensgefahr – Verdächtiger festgenommen

Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Hamburg | Die am Donnerstag in Hamburg-Wilhelmsburg angeschossene Frau ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Freitag nach Behandlung der 52-Jährigen im Krankenhaus mit. Weiterlesen: Frau durch Streifschuss am Kopf verletzt - Verdächtiger festgenommen Der mutmaßliche Täter war rund anderthalb Stunden nach der Tat festgenommen worden. Beamte der...

