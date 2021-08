Hamburg : Frau mit Rollator von abbiegendem Lkw angefahren

Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dass sie wie ihre Gehhilfe unter dem Lkw eingeklemmt war, bestätigte sich nicht.

Hamburg | Ein Lastwagenfahrer hat beim Abbiegen an der Kreuzung Bramfelder Straße Ecke Habichtstraße in Hamburg eine ältere Frau mit Rollator verletzt. Die Gehhilfe wurde unter dem Lkw eingeklemmt. Anfänglich wurde gemeldet, dass die Person ebenfalls eingeklemmt sei, dies bestätigte sich allerdings nicht. Die Frau wurde in einem Rettungswagen versorgt und an...

