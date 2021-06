Hamburg-Eidelstedt : Frau mit Messer verletzt: 21-Jähriger kommt vorläufig in Psychiatrie

Der Mann hatte bei einem Streit seine Freundin schwer verletzt und war anschließend zunächst geflüchtet.

Hamburg | Gegen einen 21-Jährigen, der bei einem Streit in Hamburg-Eidelstedt seine Freundin mit einem Messer schwer verletzt hat, ist ein Unterbringungsbefehl erlassen worden. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit. Seine 29-jährige Freundin war am Freitag mit einer blutenden Verletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Täter flücht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.