Einschränkungen möglich : Bezirk Altona saniert Wege im Forst Klövensteen

In der ersten Jahreshälfte 2021 sollen 60 Prozent der Wege im Klövensteen neu angelegt werden.

Hamburg | Der Bezirk Altona ist für 50 Kilometer Wegenetz im Forst Klövensteen zuständig. Weil das Geld knapp war, konnten die Pfade durch das Naherholungsgebiet in den vergangenen Jahren nur rudimentär gepflegt werden. Jetzt nimmt der Bezirk ordentlich Geld in die Hand und nimmt eine grundlegende Sanierung der Infrastruktur in Angriff. 500.000 Euro stehen z...

