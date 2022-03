Feuer in Hamburg-Bramfeld : Dachgeschosswohnung brennt – Feuerwehr rettet Person

Die Einsatzkräfte fanden die Person nicht ansprechbar in der brennenden Dachgeschosswohnung auf.

Hamburg | Die Hamburger Feuerwehr musste am Dienstagmorgen in die Marienburger Allee in Bramfeld ausrücken. In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ist dort ein Brand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betreten haben, sollen sie eine nicht ansprechbare Person entdeckt haben. Während der Rettungsmaßnahmen begann die Feuerwehr, die Fla...

