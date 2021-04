Wassereinbruch in Hamburg : Feuerwehr muss SEK-Speedboot im Hafen Steinwerder bergen

Warum plötzlich Wasser eindrang, war zunächst unklar, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Hamburg | Ein Speedboot des SEK der Polizei Hamburg musste aus dem Hafen in Steinwerder geborgen werden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte am Montagabend einen Wassereinbruch in dem an einem Anleger der Wasserschutzpolizei befestigten Boot festgestellt. Die Feuerwehr pumpte das Wasser zuerst ab und barg später das gesamte Boot. Polizei geht von techni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.