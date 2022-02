Sprengkörper entdeckt : Bombenfund in Hamburg-Wilhelmsburg - Evakuierung beginnt

Der 1000 Pfund schwere Sprengsatz wurde am Rotenhäuser Damm bei Bauarbeiten gefunden. Die Feuerwehr hat einen Sperrradius von 300 Metern gezogen.

Hamburg | Nach dem Fund einer amerikanischen 1000-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen rund 4700 Menschen im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ihre Wohnungen verlassen. Die Bombe wurde am Mittwochvormittag bei Bauarbeiten am Rotenhäuser Damm in zehn Metern Tiefe gefunden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Sprengkörper sollte noch am selben Tag entschärft ...

