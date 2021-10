Einsatz in Hamburg : Müllcontainer im Keller der Finanzbehörde brennt

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die beiden Hausmeister des Gebäudes die Flammen bereits gelöscht.

Hamburg | In der Hamburger Finanzbehörde ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 9 Uhr wurden die automatischen Brandmelder ausgelöst, wegen starker Rauchentwicklung aus dem Keller erhielt die Hamburger Feuerwehr kurze Zeit später auch einen telefonischen Notruf. Im Keller des Gebäudes war ein Müllcontainer in Brand geraten. Noch bevor die Einsat...

