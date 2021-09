Feuerwehreinsatz in Harburg : Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand

Aus der brennenden Wohnung im Hochparterre habe sich ein Mensch durch einen Sprung aus dem Fenster retten wollen, sei aber gestorben. Eine weitere Person sei lebensgefährlich verletzt worden.

Hamburg | Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Harburg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 14 andere Bewohner des Mehrfamilienhauses seien in Sicherheit gebracht worden. Die Einsatzkräfte hätten elf Erwachsene und drei Kinder in einem Großraumret...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.