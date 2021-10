Feuer in Hamburg-Billstedt : Zwei Verletzte nach Brand – Person springt aus Fenster im ersten Stock

Das Gebäude, in dem sich eine Jugendeinrichtung befindet, ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

Hamburg | In der Nacht zu Mittwoch sind zwei Menschen bei einem Brand in Hamburg-Billstedt verletzt worden. Die Polizei teilte am Mittwochmorgen mit, eine Person habe sich Verletzungen beim rettenden Sprung aus dem ersten Stock zugezogen. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich fünf minderjährige männliche Bewohner und eine Betreuerin aus einer in dem Haus u...

