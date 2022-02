Einsatz in Hamburg : Feuer in Tiefgarage: Mehrere Oldtimer und Porsche wurden Opfer der Flammen

Auch eine Person musste von der Feuerwehr gerettet werden. Das Gebäude wurde evakuiert.

Hamburg | Bei einem Feuer in einer Tiefgarage in der Kaulbachstraße in Hamburg wurden am Dienstagabend mehrere Oldtimer und ein Porsche zerstört. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ausgerückt und konnten das Feuer schnell löschen. Wegen auslaufendem Benzin fluteten sie die Garage im Anschluss mit Schaum, um ein erneutes Entzünden zu verhindern. Bei...

