Hamburger Feuerwehr im Einsatz : Drei Garagen in Hamburg-Bramstedt brennen vollständig nieder

Die Flammen schlugen bis zu acht Meter hoch und griffen auch auf ein Auto in der Nähe der Garagen über. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Hamburg | Am frühen Donnerstagmorgen ist die Hamburger Feuerwehr zu einem Kleingartenverein in Bramfeld ausgerückt. Dort standen drei Garagen in Flammen. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits auf ein vor den Garagen parkendes Auto übergegriffen. Die Feuerwehr bekämpfte die bis zu acht Meter hohen Flammen mit zwei C-Rohren und konnte den B...

