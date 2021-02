Feuer in Hamburg-Bergedorf : Rauchwolke über Hamburg: Mehrere Fahrzeuge brennen in einem Carport

Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot ausrücken - in Bergedorf stand ein Carport in Flammen.

Hamburg | In Hamburg-Bergedorf ist am Montag ein Carport in der August-Bebel-Straße in Brand geraten. Sechs Fahrzeuge standen in Flammen, die Rauchwolke war über ganz Hamburg sichtbar. Die Feuerwehr rückte kurz vor 17 Uhr aus und war mit zwei Löschzügen vor Ort. ...

