Hamburg-Bergedorf : Feuer in Asylunterkunft – Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen

Insgesamt 20 Menschen konnten sich aus dem Gebäude retten und wurden vor Ort versorgt. Zunächst war aber von einer vermissten Person die Rede.

Hamburg | Am späten Montagabend ist in einer Wohnunterkunft in der Straße „Brookkehre“ im Hamburger Stadtteil Bergedorf ein Feuer ausgebrochen. Über den Notruf 112 gingen in der Rettungsleitstelle mehrere Hilferufe ein. Feuer mit Flammenüberschlag sei sichtbar, Menschen schrien um Hilfe, hieß es da, so ein Sprecher der Feuerwehr. Es wurde die zweite Alarm...

