Zwei Brände in Hamburg : Feuer im Stadtteil Hamm: Auto geht nach Streit in Flammen auf

Die Feuerwehr war rechtzeitig zur Stelle, verletzt wurde niemand. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.

Hamburg | In der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr in Hamburg zu gleich zwei Bränden ausrücken. Zum ersten Feuer kam es gegen 21.30 Uhr. Anwohner der Döhnerstraße im Hamburger Stadtteil Hamm bemerkten einen lauten Knall. Als sie sich auf die Straße begaben, stand bereits ein Kleinwagen am Straßenrand in Vollbrand. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere ...

