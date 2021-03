Feuer in Hamburg-Steilshoop : Feuerwehr rettet Kinder aus dem verrauchten achten Stock

Im Müllraum eines Mehrfamilienhauses brach ein Feuer aus – der Rauch zog durch das Treppenhaus.

Hamburg | DIe Hamburger Feuerwehr musste am Montag gegen 17.30 Uhr ein Feuer in einem Müllraum in Hamburg-Steilshoop löschen. Der Brand war im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, der Rauch zog durch das Treppenhaus. Die Feuerwehr rettete drei Kinder mit Hilfe von Brandhauben aus dem achten Stock – sie waren dort vom Rauch gefangen worden. Außerdem bra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.