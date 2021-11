54-jähriger Verdächtiger : Festnahme nach Schüssen auf Männer in Hamburg-Harburg

Am Sonntag hatte ein Unbekannter mehrere Schüsse auf zwei Männer abgefeuert. Der mutmaßliche Täter konnte jetzt gefasst werden. Das Motiv ist noch unklar.

Hamburg | Nach Schüssen auf zwei Männer in Hamburg-Harburg am Wochenende haben Polizisten einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 54-jährigen Mann, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler durchsuchten demnach auch die Wohnung des Verdächtigen im Stadtteil Langenhorn und sicherten Beweise. Dabei sei eine Schusswaffe gefunden worden...

