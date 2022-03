Impfpflicht in Pflegeberufen : Fast 3500 Pflegekräfte in Hamburg gelten als ungeimpft

Nicht alle gemeldeten Beschäftigten sind tatsächlich ungeimpft. In einigen Fällen dürften auch unvollständige Nachweise zu einer Meldung geführt haben.

Hamburg | Seit Beginn der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht in Pflegeberufen Mitte März gelten in Hamburg knapp 3500 der rund 40.000 Beschäftigten als ungeimpft. „In den zurückliegenden zwei Wochen (...) sind aus 809 Einrichtungen Meldungen über insgesamt 3494 Personen eingegangen“, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde am Donnerstag. Das entspricht knapp...

