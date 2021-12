Einsatz in der Altstadt : Hamburger Polizei ertappt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Die drei Männer hatten ein abgeschlossenes Rad auf einen Transporter geladen. Bei einer anschließenden Kontrollen und Wohnungsdurchsuchungen entdeckte die Polizei noch mehr gestohlene Zweiräder sowie Rauschgift.

Hamburg | Die Hamburger Polizei hat am Dienstagnachmittag drei mutmaßliche Fahrraddiebe in der Altstadt ertappt. Die Beamten waren darauf aufmerksam geworden, wie ein Mann ein abgeschlossenes Fahrrad auf die Ladefläche eines Transporter hob und in den Wagen einstieg. Als die Polizei das Auto am Steintorplatz kontrollierte, fanden sie nicht nur das Fahrrad, s...

