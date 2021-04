Proteste gegen Raubbau : Extinction-Rebellion-Protestler besetzen die Willi-Brand-Straße in Hamburg

In Höhe Rödingsmarkt wurde die Straße besetzt – in beide Richtungen.

Hamburg | Protestler von Extinction Rebellion haben am Vormittag die Hamburger Willi-Brand-Straße in Höhe Rödingsmarkt in beide Richtungen besetzt. Sie fordern ein Ende der Zerstörung der Welt. Mehr in Kürze ...

