Protestaktion : Extinction-Rebellion-Anhänger ketten sich in Hamburg erneut an Köhlbrandbrücke fest

Laut der Polizei kam es zu „lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen“.

Hamburg | Mehrere Anhänger der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben sich am Dienstag erneut an der Hamburger Köhlbrandbrücke festgekettet und so den Verkehr behindert. Leichte Verkehrsbehinderungen Die Aktivisten hätten sich im Rahmen einer unangemeldeten Demonstration am Fuß der Brücke an der Mittelleitplanke festgekettet, sagte ein Polizeispre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.