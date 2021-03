Steigende Mieten in Hamburg : Explodierende Baukosten und das Erbbaurecht bremsen Bauherren aus

Verband der norddeutschen Wohnungsunternehmen zieht Bilanz: Weniger Neubauten in Hamburg, stärkere Nachfrage im Umland.

Hamburg | Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware in Hamburg und daran wird sich vorerst nichts ändern. Im Gegenteil. Der Verband der norddeutschen Wohnungsunternehmen (VNW) geht davon aus, dass die im VNW organisierten Wohnungsunternehmen in diesem Jahr in Hamburg nur noch 1900 Wohnungen fertigstellen werden statt der 2475 Wohnungen im Jahr 2020. Auch die Zahl der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.