Trotz Querschnittslähmung : Christopher Calm macht erste Schritte im Exoskelett

Mit Hilfe eines motorisierten Stützkorsetts kann sich der 38-Jährige aus Wilster aufrecht bewegen. Doch eine dauerhafte Therapie mit dem High-Tech-Gerät ist zu teuer.

Hamburg | Ein Knopfdruck und Ekso NR erwacht zum Leben. Mit einem leisen Surren entfaltet sich das Stützkorsett und hebt den Körper von Christopher Calm in die Höhe. Der 38-Jährige ist mit Gurten an Beinen, Torso und Schultern in dem mechanischen Exoskelett festgeschnallt. Nach wenigen Sekunden steht Calm aufrecht da und blickt aus 1,83 Metern Höhe in das Gr...

