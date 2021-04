Hamburger Landgericht : Ex-Frau und Sohn in Brand gesetzt – Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Die beiden Opfer überlebten mit lebensgefährlichen Verletzungen. Die Wohnung brannte komplett aus.

Hamburg | Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat für einen 50-Jährigen, der seine Ex-Frau und seinen zehnjährigen Sohn mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Wie ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag sagte, beantragte die Anklage am Mittwoch zudem die besondere Schwere der Schuld. In dem Fall wäre eine vo...

