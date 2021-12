Risse im Nachbarhaus entdeckt : Nach Explosion in Ottensen: Anwohner müssen Häuser verlassen

THW und Feuerwehr ziehen Stützbalken in dem beschädigten Haus ein und entdecken dabei Schäden an anderen Gebäuden. Anwohner werden evakuiert.

Hamburg | Nachdem am Donnerstag ein Mietshaus in Hamburg-Ottensen durch eine Explosion schwer beschädigt worden war, mussten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Bewohner des Nachbarhauses ihre Wohnungen verlassen. Weiterlesen: Explosion in Hamburg-Ottensen - Mann lebensgefährlich verletzt Feuerwehr und THW hatten Stützbalken in dem zerstörten ...

