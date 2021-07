Shopping-Malls in der Pandemie : Europa Passage in Hamburg: Besucherzahlen fast halbiert

Die Shops in der Europa Passage sind zwar wieder geöffnet. Doch das Geschäft kommt noch nicht so richtig in Schwung.

Hamburg | Während der Pandemie bot das größte Einkaufszentrum der Innenstadt einen Zufluchtsort vor der tristen Wirklichkeit. Zwar waren alle Shops geschlossen, doch die fünfstöckige Europa Passage mit ihrer beeindruckenden Architektur von Hadi Teherani blieb durchgängig geöffnet. Noch läuft es aber nicht so richtig rund im Drehkreuz zwischen Jungfernstieg und ...

