Probleme beim Bau : Eröffnung des S-Bahnhofs Hamburg-Ottensen erneut verschoben

Ottensen bekommt eine eigene S-Bahnstation – dies Versprechen ist fast 20 Jahre alt. Die Arbeiten laufen, doch erneut kann die Bahn den Fahrplan nicht einhalten.

Hamburg | Die Eröffnung der neuen S-Bahnstation Ottensen verschiebt sich ein weiteres Mal. Wie die Bahn am Donnerstag mitteilte, soll der Haltepunkt an der Linie S1/S11 nun erst im Dezember 2022 fertig sein. Zuletzt hatten Bahn und Stadt den August 2022 als Eröffnungsdatum genannt. Es ist beileibe nicht die erste Verzögerung. In den ersten Planungen war noch vo...

