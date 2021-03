Betroffene in Quarantäne : Erneut mehrere Corona-Fälle bei Airbus-Werk in Hamburg

Im Januar hatte ein Ausbruch mit 21 Fällen die Arbeit im Werk Hamburg-Finkenwerder für mehrere Wochen lahm gelegt.

Hamburg | Rund zwei Monate nach einer mehrwöchigen Corona-Zwangspause sind bei Airbus in Hamburg erneut mehrere Covid-19-Erkrankungen gemeldet worden. „Es handelt sich um eine niedrige zweistellige Anzahl von Fällen. Vier Personen mit Wohnort in Hamburg sind betroffen“, sagte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde am Montag. Zuvor hatten regionale Medien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.